Bereits seit Beginn der neuen Bachelor-Staffel hat Michelle Gwozdz eifersüchtige Tendenzen an den Tag gelegt. Am Mittwoch brach die 26-Jährige dann sogar in Tränen aus, weil Rosenverteiler Niko Griesert (30) nicht zuerst mit ihr das Gespräch suchte. In einer anschließenden Aussprache erklärte der Bachelor der Single-Lady dann, dass er sich unter Druck gesetzt fühle. Doch vielen Zuschauern fehlte nach dem Eifersuchtsdrama offenbar eine härtere Ansage von Niko.

Zahlreiche User im Netz äußerten sich enttäuscht über das Verhalten des Bachelors gegenüber seiner Rosenanwärterin. "Einfach nur Mitleid – armer Junge, total überfordert", "Mit seiner ewigen Kapuze auf dem Kopf wirkt er so ängstlich! Er hat leider wenig Charisma und Durchsetzungsvermögen!" oder "Ich würde Mimi rauswerfen, die ist zu eifersüchtig", lauteten einige der Kommentare auf Facebook. Viele Fans hätten sich offenbar gewünscht, dass Niko der Darmstädterin nach ihrem Eifersuchtsdrama eine klare Ansage macht oder sie sogar direkt rauswirft.

Einige User äußerten sich jedoch auch verständnisvoll dem Osnabrücker gegenüber. Sie schrieben zum Beispiel: "Ich mag ihn! Ich finde ihn offen und ehrlich und realer", "Es gefällt mir, dass er ehrlich sagt, dass er Angst hat, nicht allen gerecht zu sein. Das macht ihn sympathisch" und "Er macht seine Sache gut, sehr emotional und er kommt gut rüber."

