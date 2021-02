Oliver Pocher (42) ist seit Monaten als Schreck der deutschen Promis – vor allem der Influencer – bekannt! Der Comedian nimmt ihren Social-Media-Content gnadenlos unter die Lupe und zieht ein oft vernichtendes Fazit. Während Gerda Lewis (28), Anne Wünsche (29) und Co. schon mehrfach fiese Sprüche kassierten, schlug Oli bei einer anderen Promidame nun ganz freundliche Töne an: Marlene Lufen (50). Wegen ihres Videos zur aktuellen Lage zollte er ihr nun großen Respekt.

Die Dancing on Ice-Moderatorin legte unter anderem dar, dass die Zahlen in Bezug auf häusliche Gewalt, Depressionen oder Suchtprobleme durch den Lockdown deutlich gestiegen seien. Oli und Ehefrau Amira wollen damit zwar gar nicht dazu aufrufen, die Regelungen wieder zu lockern, respektieren aber Marlenes Recherche. "Die hat einfach ihre Gedanken geordnet, mit zehn, zwölf Organisationen gesprochen, Fakten eingeholt und wirklich fundiert etwas gesagt", erklärte der 42-Jährige jetzt in seinem Podcast "Die Pochers hier!" auf AudioNow.

Während Lufens Aussagen teils umstritten sind, erhielt sie neben Pocher auch von anderen Prominenten Zuspruch für das Video. Fernsehmoderatorin Mareile Höppner (43) beispielsweise schrieb unter den Instagram-Beitrag: "Klug und ruhig auf ein so wichtiges Problem hingewiesen, das auch mich schon lange bewegt und umtreibt." Auch Chris Tall (29) und Pietro Lombardi (28) hinterließen ein positives Feedback.

Sat.1 / Claudius Pflug Marlene Lufen, TV-Moderatorin

ActionPress Amira und Oliver Pocher im Juni 2019 in Köln

Getty Images Mareile Höppner bei den Bambis in Baden-Baden im November 2019

