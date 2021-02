Dieses Video geht unter die Haut! Marlene Lufen (50) meldete sich vor wenigen Tagen mit einem wichtigen Anliegen bei ihren Fans. In einem mehrminütigen Clip spricht sie über die Coronakrise und die Folgen, die der Lockdown mit sich bringt. Über acht Millionen Menschen haben den Clip der Moderatorin bereits gesehen – und nicht nur das. Im Netz werden ihre Worte unzählige Male gelikt und geteilt. Auch deutsche Promis bekommen von Marlenes Botschaft Wind und unterstützen sie tatkräftig.

"Ich hab das Gefühl, dass wir in zwei, drei Jahren zurückgucken auf diese Zeit und dass wir denken, wir haben es falsch gemacht, dass dieser Lockdown das Falscheste ist, was wir hätten machen können. Zumindest über so einen langen Zeitraum", hält die 50-Jährige gleich zu Beginn ihres Instagram-Videos fest. Unter anderem bezieht sie sich hier auf Menschen mit Depressionen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Suchtproblemen oder Leute, die in der eigenen Familie Gewalt erfahren – alles Dinge, die ebenfalls zum Tod führen können. Als Beispiel führt Marlene auf, dass es im ersten Halbjahr 2020 23 Prozent mehr Fälle von Gewalt an Kindern in der Gewaltambulanz der Charité gegeben hat. "Jedes Mal, wenn in den Nachrichten einer sagt: 'Wir müssen noch mal die Zähne zusammenbeißen, dann ist es auch durchgestanden mit der Pandemie', hat irgendein Kind zu Hause die Faust im Gesicht, wird irgendeine Frau geschlagen, überlegt ein Jugendlicher in psychischer Not, ob er sich von der Brücke stürzt", schildert sie.

Abschließend stellt die Journalistin klar, dass sie keine Verschwörungstheoretikerin sei und sich von diesen Ansichten komplett distanziere. Es sei ihr einfach eine Herzensangelegenheit, die mal angesprochen werden musste. Und ihr offener, emotionaler Beitrag bekommt jede Menge Zuspruch. Promis wie Oliver Pocher (42), Mareile Höppner (43), Laura Wontorra (31) und viele mehr supporten Marlene und ihre Message. "Ich habe es geteilt... Danke Marlene für deine Recherchen, die das bestätigen, wovor wir eben auch solche Angst haben. Wir müssen an alle denken", kommentiert beispielsweise ihre Kollegin Alina Merkau (34) den Beitrag.

Sat.1 / Claudius Pflug Marlene Lufen, TV-Moderatorin

Instagram / marlenelufen Marlene Lufen in Köln, 2020

Getty Images Marlene Lufen im Oktober 2018

