Endlich spricht Khloé Kardashian (36) Klartext! Seit Monaten brodelt die Gerüchteküche, ob sich das Reality-Sternchen womöglich noch ein Geschwisterchen für seine Tochter True Thompson (2) wünscht. In einem ersten Trailer zur finalen Staffel von Keeping Up With the Kardashians erklärt Khloé ihrem Ex Tristan Thompson (29), dass die Zeit dafür reif sei. Und tatsächlich will die Beauty wohl ernst machen und schmiedet konkrete Pläne.

Ein neuer Teaser zur 14. Staffel der Sendung zeigt den Kinder-Talk von Tristan und Khloé nun ausführlicher. True soll nicht länger ein Einzelkind bleiben, stellt die 36-Jährige klar. Sie sei im Lockdown total einsam und von ihren Cousinen isoliert gewesen. Und da der NBA-Star den Plan befürwortet, fährt die Schwester von Kim Kardashian (40) fort: "Wir müssen das mit deinem Terminplan abstimmen, damit ich meine eingefroren Eizellen vorbereiten kann. Ich glaube, ich bin bereit, dieses ganze Schwangerschaftsding erneut durchzuziehen."

Das klingt ganz so, als wolle sie das Baby nicht auf natürlichem Wege zeugen, sondern durch künstliche Befruchtung. Der Beziehungsstatus der beiden beschäftigt die Fans seit Jahren – mal sind sie on, mal off. Aber es scheint so, als wollten sie lediglich als Trues liebende Eltern und gute Freunde ihre Familie vergrößern.

Getty Images Khloé Kardashian bei der "Abyss By Abby"-Gala im Januar 2020

Instagram / realtristan13 Khloe Kardashian, Tristan Thompson und ihre Tochter True

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian im November 2020

