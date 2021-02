Hat Carmen Geiss (55) etwa ihrer Friseurin einen Besuch abgestattet? Für gewöhnlich kennt man die Millionärsgattin der TV-Bekanntheit Robert Geiss (57) mit platinblonder Wallemähne. Im vergangenen Dezember überraschte die Unternehmerin ihre Fans dann erstmals mit einer kürzeren Frisur – ihre Haarfarbe blieb allerdings noch dieselbe. Jetzt ging die Jetsetterin aber noch einen Schritt weiter: Im Netz zeigt sich Carmen nun mit braunen Haaren!

"Na, wie findet ihr meine neue Haarfarbe? Es war wieder Zeit für eine kleine Veränderung", teilte Carmen am vergangenen Donnerstag ihrer Community via Instagram mit. Ihrem strahlenden Lächeln nach zu urteilen, ist die zweifache Mutter sehr zufrieden mit ihrem Umstyling. Statt der hellen Haarpracht trägt Carmen ihre voluminöse Frise nun in einem braunen Farbton mit blonden und kupferfarbenen Strähnchen.

Während ihre Follower anfangs dachten, dass es sich bei dem neuen Anblick um einen Filter handelt, haben sie sich inzwischen an Carmens Look gewöhnt – und sind größtenteils begeistert: "Die Farbe steht dir sehr gut!" und "Besser als das Blond. Jetzt siehst du viel jünger aus!" lauten nur zwei der zahlreichen Kommentare.

