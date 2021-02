Hollywood trauert um einen großen Schauspieler! Christopher Plummer (91) war für seine schauspielerischen Leistungen unter anderem mit einem Oscar, Golden Globe, Emmy Award und einem Tony Award geehrt worden. Die Liste seiner Rollen ist lang – so hat er unter anderem bei "Das Haus am See", "Das Kabinett des Doktor Parnassus" und "Verblendung" mitgewirkt. Zwei Jahre nach seinem letzten Job vor der Kamera wurde nun traurigerweise bekannt: Christopher ist tot.

Der gebürtige Kanadier starb heute Morgen im Alter von 91 Jahren im Kreise seiner Familie, wie The Wrap berichtet. Er hinterlässt seine Ehefrau Elaine Taylor, mit der er 53 Jahre zusammen gewesen war. "Chris war ein außergewöhnlicher Mann, der seinen Beruf zutiefst liebte und respektierte", erinnert sich sein Freund und Manager Lou Pitt. Er habe durch seine Art die Herzen seiner Mitmenschen berührt und werde für immer unvergessen sein.

Nach den Todesnachrichten melden sich viele Fans auf Instagram zu Wort und verleihen ihrer Betroffenheit Ausdruck. "Ich bin so traurig, von Christopher Plummers Tod zu hören", schreibt zum Beispiel ein User. Der 91-Jährige hat zu Lebzeiten zu den besten Darstellern seiner Generation gehört.

Getty Images Christopher Plummer, 2018

Getty Images Christopher Plummer, 2018

Getty Images Christopher Plummer, Hollywoodstar

