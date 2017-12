Für Kevin Spacey (58) könnte das Jahr 2017 nicht schlimmer zu Ende gehen! Nach den zahlreichen Missbrauchsvorwürfen gegen den Schauspieler wird er nicht nur in Hollywood geächtet. Seine Karriere scheint Geschichte. Denn: Er wurde aus einem bereits fertig produzierten Film gestrichen. Regisseur Ridley Scott (80) hat jetzt erzählt, wie das so schnell gemacht werden konnte!

Frazer Harrison / Getty Images Ridley Scott mit seinem BAFTA Award

Anzeige

"Ich flog nach London und traf mich mit Christopher Plummer. Wir zimmerten auf einer Serviette einen Drehplan zusammen und einigten uns per Handschlag", erklärte Ridley gegenüber Bild am Sonntag. Mit Schauspieler Christopher (88) wurden alle Spacey-Szenen für den Streifen "All the Money in the World" in Windeseile nachgedreht. Drei Wochen lang pendelten sie zwischen Europa, Afrika und den USA hin und her.

Getty Images / Jason Merritt/TERM Christopher Plummer bei den Oscars 2017

Anzeige

Besonders beachtlich: Schauspielkollegen Michelle Williams (37) und Mark Wahlberg (46) waren bei den zusätzlichen Dreharbeiten mit am Start und verlangten kein Geld! Mit gemeinsamen Kräften haben es die Superstars geschafft, dass der Film noch pünktlich zu Weihnachten in die Kinos kommt. Werdet ihr euch den Streifen ansehen? Stimmt in der Umfrage am Ende des Artikels ab!

Getty Images / Timothy Hiatt Mark Wahlberg bei der "Transformers: The Last Knight"-Premiere in London 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de