Kelly Osbourne (36) strotzt vor Selbstbewusstsein! Nachdem die Sängerin in den vergangenen Jahren immer wieder mit ihrem Gewicht zu kämpfen hatte, scheint sie sich inzwischen pudelwohl in ihrem Körper zu fühlen. Knapp 40 Kilo hat die Tochter von Musik-Legende Ozzy Osbourne (72) inzwischen verloren und stellt das Resultat nun selbstischer zur Schau. Auf neuen Bildern präsentiert sie ihren erschlankten Körper mit tiefausgeschnittenem Dekolleté!

Neue Aufnahmen zeigen die 36-Jährige nun mit ihrem Freund Erik Bragg beim Verlassen eines Restaurants in Los Angeles. Dabei trug Kelly ein auffallend sexy Outfit. In einem engen, taillierten Blazer mit Ausschnitt gewährte der TV-Star tiefe Einblicke und setzte ihre neuen Kurven gekonnt in Szene. Darunter trug sie lediglich ein Leder-Bralette und dazu eine goldene Kette, die den Blick direkt auf ihr Mega-Dekolleté lenkte.

Doch der Weg bis zu ihrem Wohlfühlgewicht war lang. Nach dem jahrelangen Kilo-Kampf hat Kelly neben Sport und einer gesunden Ernährung auch eine Magenmanschetten-Operation geholfen, Gewicht zu verlieren. Dabei wird die Form des Magens verändert. Inzwischen trägt sie Kleidergröße 34 und betont immer wieder, wie großartig sie sich fühle.

Instagram / kellyosbourne Kelly Osbourne im Oktober 2020

Getty Images Ozzy Osbourne mit seiner Tochter Kelly

Getty Images Kelly Osbourne, 2018

