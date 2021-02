Sind Aaron Hundhausen und Kathleen Glawe etwa doch nicht füreinander bestimmt? Seit wenigen Tagen sind die beiden Singles in der Are You The One?-Villa auf der Suche nach ihrem Perfect Match. Bereits beim ersten Kennenlernen schien es zwischen den beiden gefunkt zu haben. Spätestens nach zahlreichen heißen Küssen ließ auch der erste Sex nicht mehr lange auf sich warten. Bei ihrem Einzeldate kamen dann allerdings erstmals Zweifel auf: Passen Aaron und Kathi vielleicht doch nicht so gut zusammen?

Sobald sich ein Perfect Match gefunden hat, darf es die Villa verlassen, um sich in trauter Zweisamkeit noch besser kennenzulernen. Diesen Weg würde Aaron für Kathleen zwar einschlagen, allerdings würde es ihm noch mehr Spaß bereiten, die Zeit mit den anderen Singles zu genießen und "Faxen zu machen". "Wenn ich schon so etwas höre: 'Bisschen Faxen machen'! Dann kommen schon Zweifel, ob das vielleicht doch nicht das Richtige ist", ließ Kathi verlauten. Die Single-Mama beschreibt sich selbst als Frau, die mitten im Leben steht und nicht nur Verantwortung für sich selbst trägt. "Groß Faxen machen, da bin ich ehrlich, das kann ich nicht", erklärte die 26-Jährige.

Kathi ist zwar für jeden Spaß zu haben, hat aber primär das Ziel, in dem TV-Format einen Partner fürs Leben zu finden. Ob Aaron ihr Mister Right ist? "Ich denke einfach, dass er meine Lebenssituation und mich unterschätzt", vermutete die Bürokauffrau. Aaron blickt hingegen optimistisch in eine gemeinsame Zukunft mit Kathi: "Ob da jetzt ein Kind ist und man deshalb nicht feiern gehen kann, sondern in den Zoo geht – für mich macht das keinen großen Unterschied."

