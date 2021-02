Rebecca Mir (29) und ihr Mann Massimo Sinató (40) verkündeten vor wenigen Monaten stolz, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Einige Fans wollen der werdenden Mutter nun offenbar vorschreiben, wie sie als Schwangere zu leben hat. Das Model bekam Sätze wie "Tanzen und Sport sind nicht gut für das Baby", "Als schwangere sollte man nicht so sexy Kleidung anziehen" oder "Was, du arbeitest noch?" zu hören. Darauf hat die hübsche Brünette keine Lust mehr: Rebecca reagierte nun mit einem witzigen Video auf die unnötigen Tipps zu ihrer Schwangerschaft.

Auf Instagram veröffentlichte die 28-Jährige ein amüsantes Video, auf dem sie mit ihrem Babybauch die Hüften schwingt. Während die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin in einem hautengen rosa Kleid tanzt, läuft das Lied "Vida Loca" von Black Eyed Peas. In dem Song heißt es "It's my life, b*tch", was so viel bedeutet wie "Es ist mein Leben, B*tch" und auf die besserwisserischen Kommentare anspielen soll, die sie dazu einblendete. Damit möchte Rebecca wohl auf humorvolle Art und Weise klarmachen, dass sie selbst entscheiden kann, wie sie mit ihrer Schwangerschaft lebt.

Das unterhaltsame Tanzvideo kam offenbar ziemlich gut bei ihren Fans an. Sie schrieben unter anderem: "Ich dachte, du bist schwanger und nicht krank. Also weiter so, wenn du dich gut fühlst", "Du weißt am besten, was für dich und dein Baby gut ist und was nicht!" oder "Einfach die ganzen Leute ignorieren, die es ständig besser wissen." Auch von ihren Promi-Kollegen Evelyn Burdecki (32), Monica Ivancan (43) und Jana Ina Zarrella (44) erhielt sie Zuspruch.

Anzeige

Instagram / rebeccamir Rebecca Mir im Februar 2021

Anzeige

Instagram / rebeccamir Rebecca Mir, Moderatorin

Anzeige

Instagram / rebeccamir Rebecca Mir, Januar 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de