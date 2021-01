Rebecca Mir (29) ist unglaublich fotogen – die Schwangerschaft hat daran nichts geändert. Seit sie und ihr Partner Massimo Sinató (40) die Gerüchte über gemeinsamen Nachwuchs bestätigten, teilt das Model in den sozialen Medien regelmäßig Bilder seines wachsenden Babybauchs. Ob beim Sport oder beim Spaziergang: Rebecca sieht auf jedem Schnappschuss absolut umwerfend aus. Auch an ihrem ersten Arbeitstag im neuen Jahr lässt die 29-Jährige ihre Follower teilhaben. Die wiederum sind ganz aus dem Häuschen angesichts des strahlenden Looks der werdenden Mutter.

Auf dem neuen Bild schaut Rebecca recht verwegen in Richtung der auf sie gerichteten Kamera. Die Haare sind zurückgestylt, ein rosafarbenes Kleid mit tiefem Dekolleté und um die Taille gewundenen Bändern setzt ihren Bauch perfekt in Szene. Rebeccas pinkfarbener Lippenstift setzt zugleich ein weiteres optisches Highlight. Sie sei "wunderschön", schrieben zahlreiche Nutzer unter den Instagram-Beitrag. Viele hinterließen Herzchen und begeistert dreinblickende Emojis in den Kommentaren – andere spekulierten bereits über das Geschlecht des Kindes.

Den Komplimenten schlossen sich auch einige Promi-Kolleginnen an. "Du wunderschöne Mami-to-be", kommentierte etwa die Moderatorin Nina Moghaddam (40). Evelyn Burdecki (32) und Monica Ivancan (43) wiederum scheinen geradezu sprachlos zu sein: Sie schickten statt Worten daher eine ganze Reihe von Smileys mit Herzchenaugen an die 29-Jährige.

Instagram / rebeccamir Rebecca Mir, Januar 2021

Instagram / massimo__sinato Rebecca Mir und Massimo Sinató im November 2020

Instagram / massimo__sinato Massimo Sinató und Rebecca Mir, 2020

