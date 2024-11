Rebecca Mir schwärmt von Massimo Sinatós Musical-Debüt

Massimo Sinató (43) feierte am 6. November die Premiere des Musicals "Moulin Rouge" in Köln und hatte dabei als Tangotänzer Santiago alle Hände voll zu tun. Selbstverständlich wurde der Let's Dance-Star dabei auch von seiner Frau Rebecca Mir (32) unterstützt. "Ich war total entspannt, denn ich wusste, dass er es zu 100 Prozent rocken wird. Aber natürlich ist es für mich etwas ganz Besonderes, meinen Mann hier heute live auf der Bühne zu sehen", schwärmt das Model in einer Mitteilung. Rebeccas Erwartungen seien alle übertroffen worden, denn die Performance ihres Mannes sei "sogar noch besser" gewesen, als sie es sich vorgestellt habe.

Auch Lili Paul-Roncalli (26), mit der Massimo die 13. Staffel der Tanzshow gewann, war im Publikum und feuerte ihren ehemaligen Tanzpartner an. "Ich kann kaum glauben, dass das erst seine Premiere war. Er war so routiniert auf der Bühne, als würde er die Show schon seit Wochen spielen", freut sich Lili. Seine gute Freundin Isabel Edvardsson (42) plaudert ebenfalls ein paar Details zu Massimos Gefühlszustand vor der Premiere aus: "Ich habe gestern noch mit Massimo telefoniert. Natürlich ist er nervös, aber er wird das heute super machen."

In insgesamt 16 Vorstellungen wird Massimo bis zum 15. Dezember bei "Moulin Rouge" performen. Um gut abzuliefern, muss der 43-Jährige gleich mehrere Dinge auf einmal meistern. "Die Rolle ist vielfältig. Sie beinhaltet nicht nur Tanz, sondern auch Schauspiel und viel Gesang, was es hiermit im Zusammenspiel aller drei zu einem komplett neuen Metier für mich macht", erklärte Massimo vor einigen Wochen im Interview mit RTL.

Getty Images Lili Paul-Roncalli und Massimo Sinató bei "Let's Dance" 2020

Getty Images Massimo Sinató, Tänzer

