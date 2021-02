Und plötzlich ist alles Friede, Freude, Eierkuchen? Dass Oliver Pocher (42) gern mal Influencer auf die Schippe nimmt, ist wohl längst kein Geheimnis mehr. Nicht selten bekommt dabei Gerda Lewis (28) ihr Fett weg, die damit ganz schön zu kämpfen hatte. Das alles scheint nun aber plötzlich vergessen zu sein. Die ehemalige Bachelorette war nicht nur in der Live-Bildschirmkontrolle des Comedians zu Gast – sie verstand sich auch noch hervorragend mit Oli!

Vor wenigen Augenblicken war der Komiker auf seinem Instagram-Profil live und entdeckte in seiner Liste plötzlich Gerda. Kurzerhand holte er die Blondine mit in dem Stream und legte mit ihr ein kurzes Pläuschchen ein. "Ich habe nichts gegen euch persönlich. Ich finde das unterhaltsam. Ihr verdient euer Geld damit, ich mache mich drüber lustig", erklärt Oli seine Witzelei über Influencer. Und Gerda? Die nahm das Ganze plötzlich auch relativ entspannt: "Ich nehme deine Kritik an. Ich sehe das im Endeffekt ein, auch wenn ich mich im ersten Moment darüber aufrege."

Von so viel Nettigkeiten waren die Follower ziemlich überrumpelt – und überraschenderweise etwas enttäuscht. "Ist das hier die neue Pocher-Kuschelrunde?", "Oli, du bist zu freundlich", "Oli muss aufpassen, nicht, dass er uns weich wird" und "Oli, ganz ehrlich? Ich bekomme Kopfschmerzen von denen. Ich bin raus", lauteten ein paar der Kommentare.

Anzeige

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis im Februar 2021

Anzeige

Instagram / gerdalewis Influencerin Gerda Lewis

Anzeige

ActionPress Oliver Pocher im August 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de