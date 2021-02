Alicia Keys (40) geht mit ihren Fans auf Zeitreise! Die Sängerin mag es authentisch, wie sie unter anderem auch schon ungeschminkt auf dem roten Teppich bewies. Auch auf ihrem Social-Media-Profil gewährt die Ehefrau von Swizz Beatz (42) ihren Followern nicht nur Einblicke in ihr Superstar-Leben, sondern zeigt sich auch nahbar als liebende Mutter ihrer Kinder Egypt Daoud (10) und Genesis Ali (6). Jetzt hat Alicia einen ganz besonderen Post geteilt, der zeigt, wie sie selbst als junges Mädchen aussah!

Auf ihren Social-Media-Kanälen bei Facebook und Instagram veröffentlichte die Musikerin die süßen Throwback-Pics in Form einer Collage. Die Schwarz-Weiß-Fotos zeigen die heranwachsende Alicia im Zeitraffer. So könnte die Künstlerin auf dem ersten Bild ungefähr im Grundschulalter sein: Mit zwei geflochtenen Zöpfen grinst sie darauf in die Kamera. Der Rückblick in die Vergangenheit endet mit einem Schnappschuss von ihr als hübschem Teenager. Den Post betitelte die gebürtige New Yorkern passend mit den Worten "Lil’ Alicia".

Ihre Community ist von dem privaten Einblick in Alicias Jugend begeistert und überschüttet die 40-Jährige mit Komplimenten. "Sie sah schon als Kind so hübsch aus", schwärmte eine Followerin. "Du bist ein wunderschöner Mensch in jeder Hinsicht und eine erstaunliche Künstlerin", schrieb ein anderer User unter den Post.

Instagram / aliciakeys Alicia Keys, Sängerin

Getty Images Alicia Keys und Swizz Beatz

Getty Images Alicia Keys bei den iHeartRadio Musik Awards 2019 in Los Angeles

