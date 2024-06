Traum in Rot: Alicia Keys bezauberte bei den Tony Awards!

Bei den Preisverleihungen der Tony Awards am Sonntag versammelten sich die größten Stars der Musical-Welt in New York City. Auch Alicia Keys (43) war geladen, da ihr autobiografisches Musical für einige Awards nominiert war. Zu dem feinen Anlass rockte sie ein figurbetontes rotes Kleid, dessen Rock mit tausenden Pailletten besetzt war. Die Accessoires hielt sie recht simpel – sie trug nur einen dünnen Gürtel, Diamantohrringe und lange, farblich passende Handschuhe. Ihre Haare hatte sie zu einem kunstvollen Knoten auf ihrem Kopf geformt. Allerdings fiel die Sängerin auch wegen ihres Make-ups auf. Der supernatürliche Look wurde nur durch einen eleganten Eyeliner hervorgehoben.

Aber was ist das Geheimnis hinter dem frischen Make-up-Look der 43-Jährigen? Ihre eigene Skincare-Marke, die ihre Visagistin für sie an diesem Abend verwendete. Bereits im Jahr 2020 brachte die Sängerin ihre Marke Keys Soulcare auf den Markt und verkauft seitdem nicht nur Cremes und Toner, sondern auch Make-up. Die Musikerin hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Beauty-Industrie von innen heraus zu verändern, und setzt seither auf natürliche Looks. In einem Interview mit Glossy erzählte sie über ihre Philosophie: "Als Frauen haben wir oft das Gefühl, dass wir auf eine bestimmte Art und Weise aussehen oder uns auf eine bestimmte Weise präsentieren müssen. Es ist kraftvoll, bestehende Konzepte zu ändern und zuzulassen, dass die Schönheit im Inneren liegt und wie du deine Seele und deinen Geist erfüllst."

Tatsächlich hatte sich Alicia schon im Jahr 2016 eine lange Pause von Make-up genommen und zu jeglichen Events weder Foundation noch Puder noch Lidschatten getragen. Schon damals hatte sie die bestehenden Schönheitsideale kräftig aufmischen wollen, denn sie hatte sich lange in ihrer Haut unwohl gefühlt und mit Akne gekämpft. Der Druck, immer perfekt aussehen zu müssen, war ihr irgendwann zu viel geworden. Erst im Jahr 2020 fing sie dann wieder an, natürliches Make-up zu tragen. "Es geht darum, wie du dich ausdrücken willst. Und welche Grenzen willst du für dich selbst?", erklärte sie im Interview mit InStyle.

