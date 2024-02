Hass nach Super Bowl: Swizz Beatz verteidigt Alicia Keys!

Er versteht das Gerede nicht! Alicia Keys (43) trat beim diesjährigen Super Bowl gemeinsam mit Usher (45) auf. Dabei kam die Sängerin aber nicht gut weg: Das Netz lachte darüber, dass die Stimme der Musikerin brach. Und die Witze findet einer überhaupt nicht lustig: Ihr Ehemann, der daraufhin seiner Partnerin erneut bewies, wie sehr er hinter ihr steht: Swizz Beatz (45) verteidigt seine Alicia vor den Hatern!

Auf Instagram schreibt meldet sich ihr Liebster zu Wort: "Ihr redet alle über das Falsche! Ihr seht nicht das tolle Kleid, das das ganze Stadion bedeckt! Der Auftritt heute Abend war einfach nichts andere als unglaublich mit zwei großartigen Stars!" Dabei gratuliert er seiner Ehefrau und Usher zu ihrer gemeinsamen Performance und stellt klar: "Wir brauchen keine negativen Vibes an dieser Stelle!"

Um seine Worte zu untermauern, postet Swizz drei Schnappschüsse, die seine Frau in ihrem glamourösen roten Bodysuit und der langen Schleppe zeigen. Auf einem der Bilder strahlen Usher und Alicia gemeinsam, während sie ihren Song performen. Und auch die Fans zeigen sich dieses Mal begeistert. So lautet beispielsweise einer der Kommentare: "Die Leute wissen nicht mehr, was eine Performance heutzutage ist! [...] Das war der beste Super-Bowl-Auftritt seit Michael Jackson (✝50)!"

Getty Images Usher und Alicia Keys, Super Bowl 2024

Getty Images Alicia Keys, Super Bowl 2024

Getty Images Alicia Keys und Usher, Super Bowl 2024

