Bei diesen beiden ist das Feuer der Liebe noch längst nicht erloschen! Alicia Keys (39) und Swizz Beatz (41) führen eine wahre Vorzeige-Ehe. Bereits 2010 hatten sich die Sängerin und ihr Liebster in einer romantischen Zeremonie das Jawort gegeben. Es folgten zwei gemeinsame Kinder – Egypt (9) und Genesis – und ein skandalfreies Familienleben. Und so wie es aussieht, wird das zukünftig auch so bleiben: Zum zehnten Hochzeitstag kamen die Turteltauben aus dem Schwärmen vom jeweils anderen gar nicht mehr heraus!

Auf Instagram gab es von der 39-Jährigen jetzt eine emotionale Liebeserklärung an ihren Ehemann. Zu einem Foto, auf dem die beiden zu einem Kuss ansetzen, verfasste Alicia folgende Zeilen: "Du bist wie ein wahr gewordener Traum!! Du bringst mich immer zum Lächeln. Du bringst mich zum Lachen und Nachdenken und Wachsen und Träumen und Strecken und Erweitern und ich bin voller Ehrfurcht vor unserer Liebe!" Die zehn Jahre Ehe seien vor allem so schnell vergangen, weil sie stets so viel Spaß miteinander hätten, ihre Liebe echt und wahr sei. "Darauf, dass wir noch so viel mehr große Dinge zusammen erschaffen! Ich schätze und liebe jeden Moment", schloss Alicia ihren Beitrag zum Hochzeitstag ab.

Und auch Swizz Beatz ließ seine Web-Community an dem ganz besonderen Datum teilhaben: Das Jubiläum verbringen er und seine Liebste offenbar in der Wüste. Mit Rotweingläsern in der Hand sieht man die beiden in einem Clip vor einem roten Abendhimmel tänzeln. "Wir feiern ein Jahrzehnt voller Liebe und Leben", betitelte der Hip-Hop-Künstler sein Instagram-Posting.

Anzeige

Getty Images Swizz Beatz und Alicia Keys

Anzeige

Instagram / aliciakeys Alicia Keys und Swizz Beatz

Anzeige

Instagram / aliciakeys Swizz Beatz und Alicia Keys



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de