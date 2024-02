"Verzauberst mich": Alicia Keys schwärmt von Swizz Beatz

Für Alicia Keys (43) ist Swizz Beatz (45) der Eine! Seit dem Jahr 2010 sind die Sängerin und der Produzent miteinander verheiratet. Im Laufe ihrer Ehe hatten die beiden ihre Kinder Egypt Dean (13) und Genesis Ali Dean (9) auf der Welt begrüßen dürfen. Wie glücklich das Paar auch nach all den Jahren miteinander ist, zeigte die "No One"-Interpretin kürzlich im Netz. Am Valentinstag machte Alicia ihrem Liebsten eine süße Liebeserklärung!

Auf Instagram teilte die Musikerin ein paar Schwarz-Weiß-Fotos von sich und Swizz Beatz. "Du verzauberst mich. Ich kann es kaum erwarten, dich für immer zu lieben", schwärmte sie in dem Post von ihrem Ehemann. Der 45-Jährige zeigte sich von der Liebeserklärung ganz gerührt. Alicias Beitrag kommentierte er mit ganz vielen roten Herz-Emojis.

Erst kürzlich ergriff der DJ für seine Frau Partei. Nachdem einige Fans Alicias Auftritt beim Super Bowl kritisiert hatten, verteidigte Swizz Beatz seine Liebste im Netz. "Ihr redet alle über das Falsche! Ihr seht nicht das tolle Kleid, das das ganze Stadion bedeckt! Der Auftritt heute Abend war einfach nichts anderes als unglaublich, mit zwei großartigen Stars!", wetterte er.

Instagram / aliciakeys Alicia Keys und Swizz Beatz, Ehepaar

Getty Images Swizz Beatz mit seine Frau Alicia Keys, Oktober 2021

Getty Images Alicia Keys, Super Bowl 2024

