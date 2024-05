"Bis an die Grenzen": So hart ist Alicia Keys' Sportroutine!

Alicia Keys (43) achtet auf sich selbst! Die Soul- und R&B-Sängerin ist bekannt für ihren gesunden Lebensstil. Was das genau für ihre Sportroutine bedeutet, erklärt nun ihre persönliche Fitnesstrainerin Anna Kaiser im Interview mit Us Weekly. "Alicia liebt die Herausforderung", stellt die Sportlerin gleich zu Beginn klar. Neben einer Reihe von Konditionsübungen baue sie ebenfalls zahlreiche Ganzkörperkraftübungen in Alicias Routine ein. Da die Grammy-Preisträgerin wirklich fortgeschritten ist, sei dies der beste Weg, um sie auf ihre anstrengenden Bühnenshows vorzubereiten. Zusammenfassend erklärt Anna stolz: "Alicia will das Gefühl haben, dass sie bis an ihre Grenzen getrieben wird!"

Neben herausfordernden Trainingseinheiten gibt es für Alicia noch ein weiteres Ritual, das ihr hilft, sich gut zu fühlen. Bereits im Jahr 2016 traf die Musikerin die Entscheidung, vollständig auf Make-up zu verzichten. Da sie schon im Alter von 16 Jahren angefangen hatte, Kosmetik zu benutzen, fühlte sie sich irgendwann nur noch mit Schminke wohl in ihrer Haut. "Ich hatte schon immer Schwierigkeiten mit meiner Haut und musste herausfinden, wie ich damit umgehen und im Rampenlicht stehen kann", erläuterte die New Yorkerin im Interview mit Glamour. Um dem Druck gängiger Schönheitsideale ein für alle Mal zu entkommen, machte sie kurzerhand einfach komplett Schluss mit Make-up!

Auf einen gesunden Lebensstil legt Alicia offenbar viel Wert. Ob auch ihre Beziehung zu dem Musikproduzenten Swizz Beatz (45) dazu beiträgt? Seit dem Jahr 2010 gehen die Sängerin und der Musiker schon als Ehepartner durchs Leben. In ihrer Ehe könnte die "No One"-Interpretin wohl nicht glücklicher sein. Am diesjährigen Valentinstag machte die 43-Jährige dies mehr als deutlich. "Du verzauberst mich. Ich kann es kaum erwarten, dich für immer zu lieben", schwärmte sie auf Instagram von ihrem Ehemann.

MEGA/Backgrid Alicia Keys bei der Trauerfeier für J.R. Ridinger, Oktober 2022

Instagram / aliciakeys Alicia Keys und Swizz Beatz, Ehepaar

