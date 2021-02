Megan Barton Hanson (26) hat klare Vorstellungen, wenn es um die Partnerwahl geht! Die ehemalige Teilnehmerin der UK-Version von Love Island spricht gerne über ihr Privat- und Sexleben. So hat sie bereits gestanden, dass sie sowohl auf Männer und Frauen steht. Mit Letzteren habe sie jedoch viel lieber Sex als mit dem männlichen Geschlecht. Jetzt plauderte die Britin erneut über ihre Vorlieben: Sie erklärte, warum sie am liebsten eine heterosexuelle Frau daten würde!

"Es wäre leichter, [eine heterosexuelle Frau zu daten], weil sich in der Londoner Schwulen- und Lesben-Szene jeder kennt. Da gibt es eine Menge Herumtauschen und Teilen", führte die Beauty neulich in einem Instagram-Q&A aus. Ihr Leben wäre "einfacher", würde sie ein Hetero-Mädchen finden, fuhr die 26-Jährige daraufhin fort. Ausschlaggebend bei der Partnersuche sei es für sie jedoch nicht. "So lange sich beide mögen, ist es egal, was in der Vergangenheit passiert ist", stellte Megan abschließend fest.

Auch das Thema "Dreier" sprach die Blondine in ihrer Fragerunde an. Für sie wäre es eine "Qual", müsste sie sich ihren Partner mit einer weiteren Person im Bett teilen. "Vielleicht nach einigen Jahren, wenn man verheiratet ist und weiß, dass man zusammenbleibt...nein, ich lüge. Ich bin eifersüchtig", scherzte Megan.

Anzeige

Getty Images Megan Barton Hanson bei den British Academy Awards 2020

Anzeige

Instagram / meganbartonhanson_ Megan Barton Hanson, Januar 2021

Anzeige

Instagram / meganbartonhanson_ Megan Barton Hanson, Reality-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de