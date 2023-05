Nach Flirt mit Megan: Demi Sims ist nach wie vor Single!

Läuft etwa doch nicht wieder etwas zwischen Demi Sims und Megan Barton Hanson (29)? 2019 hatten die beiden Reality-TV-Stars eine heiße Sommerromanze. Nur wenig später waren die Beautys allerdings wieder getrennte Wege gegangen. Vor wenigen Wochen tauchten jedoch vielsagende Bilder des Ex-Paares auf. Darauf knutschen der The Only Way Is Essex-Star und die Love Island-Teilnehmerin miteinander! Nun gibt Demi ein Update zu ihrem Beziehungsstatus!

"Wir haben uns wieder miteinander in Verbindung gesetzt, haben geredet und einfach Zeit miteinander verbracht", äußert sich Demi offen im Interview mit Mirror bezüglich ihres Treffens mit ihrer Ex Megan. "Ich persönlich möchte mich auf mich selbst fokussieren. Ich bin jetzt seit zwei Jahren Single und ich glaube, dass ich noch etwas Zeit brauche", erzählt die Britin. Es werde in ihr jedoch immer eine "kleine Flamme" für die 29-Jährige brennen und sie werde "das Buch offen halten".

Schon bevor Demi und Megan knutschend miteinander erwischt wurden, waren Spekulationen über ein mögliches Liebes-Comeback entfacht worden. In einem TikTok-Video hatten sich die beiden nämlich gemeinsam gezeigt. Dazu hatte Demi geschrieben: "Überzeuge deine Ex, wieder mit dir zusammenzukommen." In dem Clip hatte Megan mit den Worten reagiert: "Das wäre so toll, das wäre so cool."

Instagram / demsims Demi Sims, "The Only Way Is Essex"-Star

Getty Images Megan Barton-Hanson, Reality-TV-Star

Instagram / demsims Demi Sims, 2021

