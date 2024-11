Nach Trennung von Demi: Megan Barton-Hanson küsst neue Frau

Nanu, wer turtelt denn da? Megan Barton-Hanson (30) wurde mit dem OnlyFans-Model Leah Ray auf dem Weg zu einem Hotel in London fotografiert. Die beiden küssten sich, bevor sie händchenhaltend aus ihrem Auto stiegen, wie Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen. Megan hat die Trennung von ihrer Ex-Freundin Demi Sims im vergangenen Jahr mittlerweile wohl verkraftet, nachdem die beiden vier Jahre lang nach ihrem Treffen in der Realityshow "Celebs Go Dating" miteinander ausgingen.

Die ehemalige Teilnehmerin der britischen Version von Love Island trug bei ihrem Ausflug mit Leah ein schwarzes Spitzentop und locker sitzende Camouflage-Shorts. Zu dem Outfit kombinierte sie kupferfarbene Stiefel und goldene Accessoires, während ihr Date für den Abend der Kälte in einem kurzen grünen Glitzerkleid und weißen Boots trotzte. Beide Frauen hatten ihre Haare offen gestylt und sahen zusammen ziemlich glücklich aus. Über Leah ist außer ihrer Präsenz auf den Social-Media-Plattformen Instagram und OnlyFans nicht viel bekannt, während Megan schon von einer Datingshow in die andere hüpfte.

Megan wurde durch ihre Teilnahme bei "Love Island" 2019 bekannt und lernte Demi, die Schwester von The Only Way Is Essex-Star Chloe Sims (43), ein Jahr später kennen. Die beiden führten eine On-off-Beziehung, bis Megan im vergangenen Jahr für "Love Island Games" nach Fidschi flog. Dort funkte es zwischen der 30-Jährigen und der Kandidatin Kyra Green, die Megan bei einer Paarungszeremonie erwählte und die beiden dadurch als erstes gleichgeschlechtliches Paar der Show gefeiert wurden. Ihre Romanze fand jedoch ein Ende, nachdem Megan aus medizinischen Gründen die Villa verlassen musste.

Instagram / meganbartonhanson_ Megan Barton-Hanson, UK-"Love Island"-Star

Instagram / kyra212green "Love Island"-Kandidatin Kyra Green

