Das war für ihre Mutter nicht leicht zu verkraften! Megan Barton-Hanson (28) hat bekanntlich kein Problem damit, ihre Kurven bei jeder Gelegenheit zu präsentieren: Sie wurde durch die UK-Version von Love Island bekannt und sorgt seitdem mit ihrem erotischen Content und ihrem Liebesleben für Aufsehen. Bevor sie im Fernsehen zu sehen war, verdiente die Britin ihr Geld als Stripperin. Jetzt verriet Megan, dass ihre Mutter zusammenbrach, als sie von dieser Beschäftigung erfuhr.

"Als ich meiner Mutter erzählte, dass ich tanze, weinte sie", gestand die 28-Jährige in ihrer Kolumne für Vice. Das habe aber nicht an direkt am Tanzen gelegen, sondern vielmehr mit dem Ruf zusammengehangen, den Megan dadurch bekommen könnte: "Sie dachte, es würde mein Leben ruinieren und die Leute würden mich verurteilen." Da Megan aber eine sehr eigensinnige Person sei, hätten die Tränen ihrer Mutter sie auch nicht aufgehalten, den Beruf auszuüben.

Obwohl sie heute nicht mehr selbst als Stripperin unterwegs sei, setze sie sich weiterhin für die Tänzerinnen und Sexarbeiterinnen ein. Es sei einfach nur ein Beruf wie jeder andere, den viele Frauen freiwillig und gerne ausüben würden. Heute verdient Megan ihr Geld hauptsächlich durch erotische Fotos auf der Plattform OnlyFans.

Megan Barton-Hanson, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / meganbartonhanson_ Megan Barton-Hanson im März 2022

Instagram / meganbartonhanson_ Megan Barton-Hanson, UK-"Love Island"-Star

