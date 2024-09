Tränen-Selfie: Megan Barton-Hanson versetzt Fans in Sorge

Die einstige Love Island-Teilnehmerin Megan Barton-Hanson (30) versetzte ihre Fans in Sorge, nachdem sie einen emotionalen Post, auf dem sie sich weinend zeigt, auf Instagram geteilt hat. Megan, die bereits in der Vergangenheit offen über ihre psychischen Probleme gesprochen hat, gestand in der Story, dass sie gerade "eine schwere Zeit durchmacht". Außerdem schrieb sie: "Ich poste normalerweise nie so etwas, aber ich denke, es ist wichtig, auch wenn du gerade die schlimmste Zeit erlebst, wird es irgendwann besser."

Megan erklärte weiter in ihrem Post, dass sie das Foto ursprünglich für sich selbst gemacht habe, um in einem Monat zurückzublicken und die Fortschritte sowie das Glück zu sehen, das sie aus ihrem Leben zieht. Sie betonte, dass sie versuchen werde, sich wieder auf sich selbst und die kleinen Erfolge in ihrem Leben zu besinnen: "Letztendlich hat man nur sich selbst, also werde ich versuchen, wieder die Liebe zu mir zu finden."

Abseits dieser persönlichen Herausforderungen hatte Megan auch turbulente romantische Beziehungen. Ihre On-off-Romanze mit der "The Only Way Is Essex"-Darstellerin Demi Sims erregte in den vergangenen Jahren immer wieder öffentlich Aufmerksamkeit. Eine Beziehung zwischen den beiden steht jedoch nicht im Raum. Nachdem die beiden vor rund einem Jahr das letzte Mal beim Knutschen erwischt wurden, erklärte Demi in einem Mirror-Interview: "Ich persönlich möchte mich auf mich selbst fokussieren. Ich bin jetzt seit zwei Jahren Single und ich glaube, dass ich noch etwas Zeit brauche."

Instagram / meganbartonhanson_ Megan Barton-Hanson, Reality-TV-Star

Instagram / demsims Demi Sims, UK-Star

