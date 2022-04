Bahnt sich da etwa ein Liebes-Comeback an? James Lock sorgte Ende vergangenen Jahres für traurige Nachrichten: Denn der The Only Way Is Essex-Star und seine damalige Partnerin Megan Barton-Hanson (28) verkündeten Ende Dezember ihre Trennung. Der Beau scheint jetzt jedoch wieder eine Frau an seiner Seite zu haben – und die ist keine Unbekannte: James soll wieder mit seiner Ex-Freundin Yazmin Oukhellou liiert sein!

Wie die britische Zeitung Daily Mail erfahren haben will, sind der 35-Jährige und seine Verflossene wieder ein Paar – und das nicht erst seit Kurzem: Demnach seien die beiden nur zwei Wochen nach dem Ende von James' Beziehung mit Megan wieder zusammengekommen. Neben auffälligen Fotos, die die zwei im Netz geteilt haben, habe sich auch ein Insider dem Blatt anvertraut: "Dass James und Yazmin wieder zusammenkommen, macht mir Sorgen. Sie scheinen süchtig nach dem anderen zu sein, aber es geht nie gut aus."

Denn die Beziehung von James und Yazmin sei von schönen Zeiten, aber auch heftigen Streitereien geprägt gewesen, betonte die Quelle. Dennoch fänden die zwei immer wieder zueinander zurück: "Immer wenn James Single ist, scheint er zu ihr zu gehen und sie empfängt ihn mit offenen Armen."

Instagram / jameslock__ James Lock, "The Only Way Is Essex"-Star

Instagram / yazminoukhellou Yazmin Oukhellou im April 2022

Instagram / jameslock__ James Lock, "The Only Way Is Essex"-Star

