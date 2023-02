Reunion! Megan Barton Hanson und Demi Sims turteln wieder

Megan Barton Hanson (28) und ihre Ex Demi Sims sind offenbar wieder verliebt! Die einstige UK-Love Island-Bekanntheit trennte sich erst im vergangenen April von ihrem Partner, dem The Only Way Is Essex-Star James Lock. Schon zuvor, im Sommer 2019, hatte die Britin eine heiße Sommerromanze mit Demi. Daran will sie nun offenbar wieder anknüpfen: Megan und Demi wurden nun knutschend gesichtet!

Auf neuen Aufnahmen, die Daily Mail vorliegen, sind die beiden turtelnd zu sehen. Am Sonntag verbrachten die UK-Stars einen romantischen Tag am Meer. In Southend knutschen sie unter anderem in einem Café und gönnten sich danach ganz vertraut ein Eis, ehe sie Hand in Hand spazieren gingen. Megan und Demi scheinen ihrer Beziehung also doch noch eine Chance zu geben.

Schon in der vergangenen Woche wurde spekuliert, ob sie möglicherweise wieder zusammenfinden. In einem TikTok-Video zeigte sich Demi mit Megan und schrieb dazu: "Überzeuge deine Ex, wieder mit dir zusammenzukommen." In dem Clip reagierte Megan mit den Worten: "Das wäre so toll, das wäre so cool."

Anzeige

Getty Images Megan Barton Hanson und James Lock, November 2021

Anzeige

Instagram / meganbartonhanson_ Megan Barton Hanson, britsche Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / demsims Demi Sims, UK-Star

Anzeige

Denkt ihr, dass die beiden sich auch noch offiziell dazu äußern werden? Ja, bestimmt! Nee, ich glaube nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de