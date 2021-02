Wie sah Pamela Reif (24) eigentlich vor ihrer Karriere aus? Wer sich für Fitness interessiert, kennt sie garantiert: Die Influencerin ist bekannt für ihre harten Work-outs im Netz. Mittlerweile verfolgen die Beauty über sieben Millionen Menschen auf Social Media. Seitdem sie 16 Jahre alt ist, gewährt sie ihren Followern Einblicke in ihr Leben. Nun auch in ihre Vergangenheit: Denn Pamela präsentierte ihrer Community jetzt einen Schnappschuss aus ihrer Jugendzeit!

In ihrer Insta-Story teilte sie den süßen Rückblick und schrieb dazu: "Hier war ich 13." Kam zu glauben, dass der niedliche Teenie auf dem Bild tatsächlich Pamela sein soll. Niedlich grinst die damals 13-Jährige in die Kamera. Besonders ihre Frisur fällt einem sofort ins Auge: Zu der Zeit hatte sie nämlich noch einen geraden Pony – den trägt die Karlsruherin heutzutage nicht mehr.

Pamela gab in letzter Zeit immer mehr aus ihrem Leben preis. Denn zusammen mit ihrem Bruder Dennis startete sie einen Podcast namens "Schaumermal", in dem sie ihre Fans auch private Dinge erfahren lässt. Beispielsweise, dass die sonst so disziplinierte 24-Jährige vor einigen Jahren eine nervige Angewohnheit hatte: Kaugummi kauen!

Instagram / pamela_rf Pamela Reif, Fitness-Star

Instagram / pamela_rf Pamela Reif, Fitness-Star

Instagram / pamela_rf Pamela und Dennis Reif im März 2020

