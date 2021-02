Marilyn Manson (52) sah sich in den vergangenen Tagen mit schweren Vorwürfen konfrontiert: Evan Rachel Wood (33) beschuldigte ihren Ex-Verlobten, sie über Jahre hinweg missbraucht zu haben. Im Anschluss an die Enthüllung berichteten weitere Frauen von Misshandlungen, sexueller und physischer Gewalt. Marilyn verlor daraufhin TV-Rollen, sein Musiklabel sowie seine Künstleragentur. Wie der Musiker nun selbst erklärte, soll er in seiner Jugend zu körperlicher Gewalt geneigt haben. Marilyn habe seine Mutter so schwer mit einem Parfümflakon verletzt, dass sie ins Krankenhaus musste.

"Sie ist spät nach Hause gekommen und wollte mir nicht sagen, wo sie gewesen ist. Ich bin von Betrug ausgegangen, habe die Geduld verloren und ihr das Fläschchen ins Gesicht geworfen", gestand Marilyn der britischen Sun zufolge. Der Angriff habe eine blutige Wunde über ihrer Lippe nach sich gezogen. "Sie hat die Narbe noch immer, sie hat als ständige Erinnerung gedient, keine weiteren Kinder zu bekommen", fuhr Marilyn fort. In seiner 1998 erschienen Biografie habe er außerdem geschrieben: "In den folgenden Auseinandersetzungen habe ich sie geschlagen, bespuckt und versucht, sie zu würgen. Sie hat nie zurückgeschlagen. Sie hat bloß geweint, leidgetan hat sie mir nie."

Mutter Barbara starb schließlich 2014 im Alter von 68 Jahren. Aller Konfrontationen zum Trotz habe niemand stärker an den Sänger geglaubt. "Ich werde dich stolz und zufrieden machen, sodass du weißt, dass du den Sohn geschaffen hast, den du immer wolltest", sagte Marilyn nach ihrem Tod.

Getty Images Marilyn Manson, Sänger

Getty Images Marilyn Manson bei der Vanity Fair Oscar Party in Beverly Hills, 2020

Getty Images Marilyn Manson beim Coachella Valley Music And Arts Festival 2018 in Kalifornien



