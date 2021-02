Mariella Ahrens (51) feiert ihr Serien-Comeback! Die Schauspielerin hatte 1995 mit ihrer Rolle in dem erfolgreichen Format GZSZ ihren großen Durchbruch geschafft. Damals spielte sie die Freundin des TV-Bösewichts Jo Gerner. Nach 41 Folgen kehrte sie der Sendung aber den Rücken zu. Nachdem sie besonders im vergangenen Jahr oft auf deutschen Theaterbühnen zu sehen war, greift sie nun ihre TV-Karriere wieder auf: Mariella ist in der kommenden Woche bei Unter uns zu sehen!

Wie die B.Z. nun berichtete, kann man am 10. Februar einen Blick auf die Berliner Schauspielerin in der Kölner Schillerallee erhaschen. Mariella übernimmt eine kleine Gastrolle in dem erfolgreichen RTL-Format. "Ich spiele ein Model, das immer noch Aufträge hat und zicke mich mit einer anderen Frau an", verriet sie der Zeitung. Ohne lange zu zögern, habe sie die Rolle angenommen: "Bisher durfte ich nämlich sehr selten eine Zicke spielen und bösartige Sprüche bringen."

Früher habe sie die Freiheit, die man als Schauspielerin offenbar hat, sehr genossen, weswegen ihr auch kurze Rollen mehr zugesagt hatten. Dies sehe Mariella heutzutage wieder anders. "Inzwischen finde ich es besser, wenn man eine gewisse Regelmäßigkeit im Job als Schauspieler hat, bei der man wie andere Menschen auch jeden Tag zur Arbeit geht", gestand sie im Interview.

ActionPress / Michael Timm/face to face Mariella Ahrens im August 2018

Getty Images Mariella Ahrens bei der Premiere von "Dogs of Berlin" in Berlin

Getty Images Mariella Ahrens, Schauspielerin

