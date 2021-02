Sarah Harrison (29) präsentiert stolz ihre Trainingserfolge! Ende Juli hat die schöne Frau von Dominic Harrison (29) ihre zweite Tochter Kyla zur Welt gebracht. Dass die YouTuberin schon zwei Schwangerschaften durchlebt hat – und die letzte obendrein erst ein halbes Jahr her ist – sieht man ihr aber überhaupt nicht an! In den vergangenen Wochen hat die 29-Jährige nämlich fleißig trainiert: Jetzt zeigt Sarah ihren Fans ihren hammermäßigen After-Baby-Body!

In ihrer Instagram-Story teilte die Zweifachmama jetzt einige Clips von sich im Bikini. Sarahs Trainingserfolge sind deutlich zu sehen: Sie ist von oben bis unten durchtrainiert – sogar an ihrem zuletzt noch kugelrunden Bauch zeichnen sich jetzt Muskeln ab! Wie sie das geschafft hat? "Durch eine Kombination aus gesunder Ernährung und vielen vielen Work-outs zu Hause", verriet die Dubai-Auswanderin. "Ich habe echt hart trainiert."

Warum sie zuletzt so hart trainiert hat? In drei Wochen wird sie gemeinsam mit Domi für ein Work-out-Programm vor der Kamera stehen – und dafür will Sarah topfit sein! "Ich werde jetzt noch mal alles geben, dass ich auch gute Work-outs für euch drehen kann, die euch gute Laune machen und euch motivieren", betonte die Influencerin weiter.

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison, ein halbes Jahr nach Kylas Geburt

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison mit ihrer Tochter Kyla

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison im Juli 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de