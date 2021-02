Wer hätte gedacht, dass diese Parteien je gute Worte übereinander verlieren würden? Gerda Lewis (28) schien lange Zeit kein großer Fan von Oliver Pocher (42) und dessen Frau Amira (28) gewesen zu sein: Den der Comedian machte sich in seiner wöchentlichen Bildschirmkontrolle regelmäßig über die Influencerin lustig. Gestern dann die Überraschung: Gerda war zu Gast in dem Format des TV-Stars – sind die beiden jetzt etwa Freunde? Tatsächlich hatten Oli und Amira schon vor einigen Tagen ein paar lobende Worte für Gerda übrig...

In seiner wöchentlichen Podcast-Folge von "Die Pochers hier!" kam das Ehepaar neulich auf seine vermeintliche Feindin – Gerda – zu sprechen. Jedoch kam es nicht zur gewohnten Kritik an der ehemaligen Bachelorette – ganz im Gegenteil: Das TV-Duo sprach plötzlich in den höchsten Tönen von der Blondine! "Die hat sich gemacht. Ich weiß nicht, was sie macht, aber irgendwas macht sie anders", richtete sich Amira an ihren Mann. Mittlerweile sei die Instagram-Beauty viel "lockerer" und habe regelrecht "die Comedy für sich entdeckt", wie Oli seiner Frau dann beipflichtete.

"Finde ich total cool ehrlich gesagt. Hätte nie gedacht, dass ich das einmal sagen werde", tat die gebürtige Österreicherin daraufhin ihre Meinung kund. Und ihr Partner beteuerte, dass Gerda schon "fast traurig" gewesen sei, nachdem er jüngst keine Kritik für sie in seiner Bildschirmkontrolle hatte.

Getty Images Oliver Pocher im August 2014

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis im Februar 2021

Instagram / amirapocher Amira Pocher im Dezember 2020

