Was für eine Überraschung für die Fans von Jennifer Frankhauser (28): Die Dschungelcamp-Gewinnerin wird in zwei Folgen der RTL2-Daily Krass Schule – Die jungen Lehrer zu sehen sein. Jenny startet dort ein Self-Loving-Projekt und steht der verunsicherten Carmen (Jennifer Lopes di Gaspare) bei. Doch bedeutet ihr neues Engagement auch, dass es der Beauty wieder besser geht? Die Mannheimerin leidet an der Fettgewebsstörung Lipödem und musste schon operiert werden. Im Gespräch mit Promiflash gibt Jenny ein Update zu ihrer Gesundheit.

"Meine Schmerzen sind aktuell extrem stark. Ich habe täglich das Gefühl, dass meine Beine gleich platzen", erklärt die Reality-TV-Bekanntheit gegenüber Promiflash. Diese Entwicklung ziehe mit sich, dass Jenny sich wohl bald erneut unters Messer legen müsse. "Ich werde mich in naher Zukunft wieder operieren lassen müssen und hoffentlich danach schmerzfrei leben können", hofft sie auf Besserung nach dem kommenden Eingriff.

Die 28-Jährige ist nicht das einzige Familienmitglied, das sich einer Lipödem-Behandlung unterziehen muss: Auch ihre Mutter Iris Klein (53) leidet an der Krankheit. Weil die beiden immer wieder mit dem Vorurteil zu kämpfen haben, ihre Operation sei ein Beauty-Eingriff und nicht zwingend notwendig, nahm Daniela Katzenberger (34) ihre Mama und ihre Schwester kürzlich in Schutz. "Meine Mutter und meine Schwester haben schon immer richtig Probleme mit ihren Waden. Die haben richtige... Ich sage immer, das sieht so ein bisschen aus wie ein Baumstamm", betonte sie auf Instagram.

"Krass Schule – Die jungen Lehrer", immer montags bis freitags, 17:05 Uhr bei RTL2

