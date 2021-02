So leicht war Reiner Calmund (72) zuletzt vor 40 Jahren! Weil der ehemalige Fußballfunktionär stark übergewichtig war, ließ er sich im Januar 2020 den Magen verkleinern. Nach dem Eingriff waren die ersten Kilos in Windeseile gepurzelt und der TV-Gourmet hatte seinen Fans in den vergangenen Monaten schon das ein oder andere erstaunliche Diät-Update gegeben. Doch wie viel hat Reiner mittlerweile genau abgespeckt? Calli verrät sein aktuelles Gewicht.

"Seit der OP habe ich 70 Kilo abgenommen. Heute Morgen hat die Waage 103 Kilo angezeigt", freut sich der 72-Jährige im Gespräch mit Bild. Damit sei das große Abnehmen aber noch längst nicht zu Ende. Der Moderator hat vor, spätestens bis zum Sommer die dreistellige Anzeige auf der Waage hinter sich zu lassen. Dieses Vorhaben dürfte auch die Entfernung der überschüssigen Hautlappen unterstützen. "In zwei bis drei Monaten wird die Fettschürze entfernt. Die wiegt bestimmt auch noch mal sieben bis acht Kilogramm. Dann bin ich unter 100!", erklärt er.

Dass die Kilo aktuell nur so purzeln, macht Reiner mehr als glücklich. "Die OP war die beste Entscheidung. Mir geht es fantastisch. Meine Körperwerte sind top", schwärmt er von seinem neuen Lebensgefühl. Wusstet ihr, dass Calli so viel abgenommen hat? Stimmt unten ab!

Anzeige

Getty Images Reiner Calmund im Dezember 2019

Anzeige

Getty Images Reiner Calmund, ehemaliger Fußballfunktionär

Anzeige

Ibrahim Ot / ActionPress Reiner Calmund bei den Sport Bild Awards 2019 in Hamburg

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de