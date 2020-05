Reiner Calmund (71) fühlt sich in seinem Körper rundum wohl. Jahrelang kämpfte der ehemalige Manager von Bayer Leverkusen gegen sein starkes Übergewicht an. Anfang des Jahres unterzog sich der Ex-Fußballfunktionär dann einer Operation: Reiner wurden rund 85 Prozent seines Magens und zwei Meter Dünndarm abgebunden. Durch diesem Eingriff soll der Appetit verringert werden. Jetzt verriet der 71-Jährige, wie es ihm einige Monate nach der OP gesundheitlich geht.

Am Sonntag war Reiner zu Gast bei Grill den Henssler und sprach offen über sein Wohlbefinden nach den vergangenen Ereignissen. "Mir geht es hervorragend, mir ging es vom ersten Tag an gut", verriet er der Moderatorin Laura Wontorra (31). Es sei für ihn vorrangig keine gesundheitliche Frage gewesen. Er habe eher an sein Adoptionskind gedacht: "Ich konnte mit der schmusen, aber nicht mehr rumlaufen, da wusste ich: Jetzt ist Schluss."

Seit dem Eingriff habe er schon stolze 40 Kilogramm abgenommen. Auf leckeres Essen muss er aber dennoch nicht verzichten: "Ich kann nach wie vor als Leckermäulchen alles genießen, aber eben in reduzierter Form", erklärte er. Er habe zwar immer noch Appetit, jedoch nicht mehr so ein starkes Hungergefühl. "Das ist fantastisch", zog er sein Fazit.

TVNOW / Frank W. Hempel Reiner Calmund bei "Grill den Henssler"

Getty Images Reiner Calmund, Moderator

imagebroker.com Reiner Calmund in der LTU-Arena Düsseldorf



