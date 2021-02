Seit einigen Tagen werden immer mehr schwere Anschuldigungen gegen Marilyn Manson (52) laut. Mehrere Frauen werfen dem Musiker Missbrauch vor. Nun hat sich eine weitere Ex-Freundin des Schockrockers zu Wort gemeldet. In seiner Autobiografie "The Long Hard Road Out Of Hell" hatte Marilyn beschrieben, wie er darüber nachgedacht hatte, eine Ex-Freundin für 50 US-Dollar umbringen zu lassen. Jetzt spricht die Frau selbst zum ersten Mal über diesen Vorfall.

"Es war das erste Mal, dass ich ernsthaft einen Mord in Betracht gezogen habe. [...] Sie musste sterben", heißt es in dem Buch des 52-Jährigen über eine Verflossene, die er Nancy nennt. Aus Angst wolle Nancy auch heute noch nicht ihren wahren Namen verraten und lieber anonym bleiben, erklärte sie jetzt in einem Interview mit der Zeitung Mirror. Während ihrer Beziehung habe Marilyn sie bedroht, sei rachsüchtig, paranoid und kontrollierend gewesen und habe sogar mal versucht, sie mit einem Messer zu verletzen. Gewalttätig sei er ihr gegenüber zwar normalerweise nicht geworden, Nancy spricht allerdings von regelrechtem Psychoterror: "Ich hatte das Gefühl, als habe er einige Verhaltensweisen an mir ausprobiert. Es gab psychologische Traumata und Manipulation. Ich habe das Gefühl, das hat den Grundstein für seine spätere Gewalttätigkeit gelegt."

Nancy und Marilyn sind 1990 ein Paar geworden. Nancy hatte damals als Bondage-Tänzerin für seine Bühnenshow gearbeitet. Nach der "unschönen Trennung", wie sie es selbst bezeichnet, sei sie von Florida nach Los Angeles gezogen, um von dem Sänger wegzukommen.

Getty Images Marilyn Manson beim Astroworld Festival, 2019

Getty Images Marilyn Manson in Los Angeles, 2019

Getty Images Marilyn Manson bei der Vanity Fair Oscar Party, 2019

