Wer hätte Nora Lob (31) auf diesen Mucki-Pics erkannt? Die Moderatorin war eine der 22 Kandidatinnen, die in der aktuellen Staffel von Der Bachelor um das Herz von Niko Griesert (30) kämpfen. Bevor sich die Leipzigerin in der dritten Nacht der Rosen verabschieden musste, hatte sie mehr als einmal betont, dass ihr Traummann mit einem muskulösen Body punkten könnte. Liegt das etwa an Noras eigener Fitness-Leidenschaft? Die Dunkelhaarige war Bodybuilderin und hatte krasse Muskeln.

Auf ihrem Instagram-Profil lassen sich einige Fotos von vor rund drei Jahren entdecken, auf denen die 31-Jährige im Mini-Bikini und mega-gebräunt ihre Muskeln spielen lässt. Offenbar konnte Nora damals sogar einige Preise absahnen, denn sie hält superstolz mehrere Pokale in der Hand. "Auf dem Bild wog ich circa 49 Kilo oder 48 – je nachdem – und Körperfettanteil war bei acht Prozent", erzählt die 1,55 Meter große Sportlerin in ihrer Story.

Während viele ihrer Follower Noras Bodybuilding-Vergangenheit feiern, betrachten andere das Ganze etwas kritisch. Sie finden die gebürtige Georgierin so als nicht weiblich genug. "Ich nehme das sehr gerne an, das ist deine Meinung, wenn du das so empfindest, ist das in Ordnung, aber diese Diskussion, ob etwas weiblich oder nicht weiblich ist, schön oder nicht schön, die sollte man lassen", wendet sich die Flirtshow-Teilnehmerin an einen Fan – ihr sei wichtig, dass jeder seine eigenen Schönheitsideale ausleben könne.

Alle Episoden von "Der Bachelor" bei TVNow.

Instagram / supergirl_nora Nora Lob im Februar 2018

TVNow Bachelor-Kandidatin Nora Lob

Instagram / supergirl_nora Nora Lob, Bachelor-Teilnehmerin

