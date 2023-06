"Temptation Island"-Nora will am Ballermann durchstarten

Von der Insel der Versuchung auf die Insel des Partyschlagers: Nora Lob (34) möchte nach Mallorca! Die Leipzigerin hat sich in den vergangenen Jahren vor allem dem Reality-TV gewidmet. 2021 kämpfte sie beim Bachelor um das Herz von Niko Griesert (32). In diesem Jahr versuchte sie, vergebene Männer bei Temptation Island um den Finger zu wickeln. Jetzt möchte Nora allerdings am Ballermann durchstarten!

Die Influencerin hat zwei Songs aufgenommen, die bereits fertig produziert sind. Ihre Debüt-Single "Heute wird geschluckt" soll bereits am 30. Juni erscheinen. Auf dem Cover ist zu sehen, wie sich Nora genüsslich alkoholfreies Bier in den Mund gießt. "In Wirklichkeit geht es aber natürlich um andere Flüssigkeiten", scherzte sie im Bild-Interview. In der ersten Strophe singt sie zum Beispiel: "Ich gucke auf mein Bier und denke so bei mir: Wie sehr ich mich schon quäle, denn ich will's in meine Kehle." Eine andere Textpassage lautet: "Der Schaum spritzt in mein Gesicht."

Nora habe für ihren Start als Ballermann-Sängerin sogar extra Gesangsunterricht genommen. "Stimmtraining hatte ich früher auch schon für Moderation. Man soll mich ja auch beim Singen gut verstehen, damit alle mitsingen können. Außerdem gibt es einen speziellen Tanz dazu", verriet die 34-Jährige. Sie sei bereits früher als Background-Tänzerin in der bekannten Malle-Partylocation Bierkönig aufgetreten. Nun hofft sie, dort bald als Sängerin auf der Bühne zu stehen.

Instagram / supergirl_nora Nora Lob, Influencerin

Instagram / supergirl_nora Nora Lob im Mai 2023 in Tübingen

Instagram / supergirl_nora Nora Lob, ehemalige Bachelor-Kandidatin

