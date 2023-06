Trauriges Familienschicksal: Nora Lob trinkt keinen Alkohol

Nora Lob (34) gibt intime Einblicke in ihr Privatleben. Normalerweise zeigt sich die dunkelhaarige Schönheit stets gut gelaunt. Neben ihrem Content im Netz nahm Nora bereits an diversen TV-Formaten, wie Der Bachelor oder Love is King teil. Zuletzt sah man die aus Georgien stammende Beauty in der aktuellen Temptation Island-Staffel – dabei verzauberte sie die Fans stets mit ihrer offenen Art. Doch nun sprach Nora über ein ernstes Thema – und verriet, warum sie keinen Alkohol trinkt.

In einem Interview mit Bild offenbarte die 34-Jährige, dass ihr Onkel stark alkoholabhängig war: "Ich war gerade zehn Jahre alt, als er starb. [...] Er lebte in seinem eigenen Dreck, der Schnaps hat ihn zerstört. Das war so abschreckend für mich." Dennoch habe Nora Alkohol probiert: "Ich war 16 und komplett weg, habe nichts mehr mitbekommen. Die erste Erfahrung war also direkt eine schlechte Erfahrung. Mir schmeckt es einfach nicht, ich finde es eklig."

Hin und wieder macht das TV-Sternchen aber eine kleine Ausnahme: "Weizenbier mit Cola, aber wenn schon, dann nur Cola Zero. So spart man sich wenigstens noch diese Kalorien." Ein gesunder Lebensstil sei Nora nämlich besonders wichtig: "Ich habe schon immer mit meinem Körper gearbeitet, auch Tanz- und Fitnesskurse gegeben."

RTL / Frank J. Fastner Nora Lob, "Temptation Island"-Verführerin

Instagram / supergirl_nora Nora Lob

Instagram / supergirl_nora Nora Lob, Bachelor-Teilnehmerin 2021

