Sexuelle Belästigung? "Temptation Island"-Nora rudert zurück

Nora Lob (34) zieht ihre Vorwürfe zurück! Die einstige Bachelor-Kandidatin nimmt in diesem Jahr als Verführin bei Temptation Island teil. So richtig Mühe muss sie sich dabei allerdings nicht geben – denn die Männer nehmen kein Blatt vor den Mund und flirten, was das Zeug hält! Am Montag packte die Beauty dann aus, dass Nico Legat sie sexuell belästigt haben soll. Jetzt rudert Nora allerdings zurück!

In einem Statement, das sie bei Instagram postet, erklärt sie: "Ich möchte mich an dieser Stelle bei Nico und allen Beteiligten […] entschuldigen." Sie könne die Schlagzeilen in dieser Form nicht bestätigen. "Es gab eine Auseinandersetzung mit Nico in der Villa, diese wurde ziemlich zeitnah geklärt", berichtet sie. "Es rechtfertigt überhaupt nicht diese Schlagzeilen […], die in den Medien getroffen werden", macht Nora klar. Sie sei sich sicher, dass die Produktion sofort eingeschritten wäre, hätte es eine solche Situation gegeben. "Im Großen und Ganzen kann ich nichts Negatives über die Produktion sagen, auch nicht über Nico oder die Jungs", stellt die Moderatorin klar.

Ganz andere Worte wählte sie allerdings vor wenigen Tagen gegenüber der Bild. An einem alkoholreichen Abend soll Nico eine Grenze überschritten haben. "Er wollte sehen, ob ich etwas unter meinem Rock trage und griff mit seinem Finger drunter. [...] Das war schon sexuelle Belästigung", plauderte sie aus. Als sie dem Produktionsteam davon erzählt habe, hätten die Verantwortlichen nicht gehandelt.

RTL / Frank J. Fastner Nora, "Temptation Island"-Verführerin 2023

RTL Adrian Loevenich und Nora Lob bei "Temptation Island"

Temptation Island, RTL+ Nico Legat, "Temptation Island"-Kandidat

