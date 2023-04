Liebe bei "Temptation Island"? Verführerin Nora glaubt daran

Kann man sich bei Temptation Island verlieben? In der Vergangenheit kam es schon häufiger vor, dass die Kandidaten ihre Partner mit einem Verführer oder einer Verführerin betrogen haben – oder sogar Gefühle für diese entwickelt haben. Diese Romanzen hielten aber in den seltensten Fällen. Bis auf ein paar Ausnahmen: Aleksandar Petrovic (32) und Vanessa Nwattu sind zum Beispiel immer noch ein Paar. Auch die Verführerin Nora Lob (34) ist sich sicher, dass man sich in der Show verlieben kann!

In einem YouTube-Interview meint die Verführerin der diesjährigen Staffel, dass man sicher nicht mit der Intention in das Format geht – es aber trotzdem passieren kann. "Man kann sich überall verlieben", findet sie und fügt hinzu: "Was daraus wird oder nicht, das weiß man ja nie vorher, aber passen kann es immer, Gefühle können sich immer entwickeln, das kann man ja nicht kontrollieren."

Aber wie würde Nora damit umgehen, wenn sie eine Beziehung mit einem vergebenen Mann in der Sendung eingehen würde? Schließlich wisse sie dann ja, dass er schon mal jemanden betrogen hat. "Natürlich bräuchte man ein bisschen Zeit, bis man vertrauen kann, aber ich glaube, ich könnte schon vertrauen, wenn die Beziehung stabil ist", erklärt sie.

RTL Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu bei "Temptation Island V.I.P."

RTL / Frank J. Fastner Nora Lob, "Temptation Island"-Verführerin

RTL Adrian Loevenich und Nora Lob bei "Temptation Island"

