Nora Lob: "Temptation Island"-Nico hätte jede "flachgelegt"

Wie weit wäre Nico Legat gegangen? Bei Nico Legat schoss der Sohn von Thorsten Legat (54) dieses Jahr den Vogel ab. Er flirtete, was das Zeug hält und ging dann mit Verführerin Siria Longo aufs Ganze. Dreimal hatte der Reality-TV-Kandidat mit ihr in der Show Sex. Als seine Freundin Sarah Liebich die Szenen sah, brach sie ihre und damit auch Nicos Teilnahme an der Show ab. Doch war der Sex mit Siria nur die Spitze des Eisbergs? Nora Lob (34) sagt jetzt: Nico wollte mit mehreren Frauen was anfangen!

"Hätte er die Möglichkeit gehabt, dann hätte er mit jeder Frau dort etwas angefangen. Er fühlt gar nichts, sondern will nur so viele Frauen wie möglich flachlegen!", stellte Nora im Bild-Interview klar. Auch mit ihr wollte Nico bei "Temptation Island" anbandeln. "Dann kam gleich Anastasia. Jeden Tag hatte Nico eine andere Favoritin. Mit Siria ist es dann passiert, weil sie zugesagt hat", meinte die Beauty.

Schon vor der "Tempation Island"-Teilnahme ist Nico Sarah auf einem Festival fremdgegangen. Ob er und Siria nach der Sendung ein Paar geworden sind, ist noch nicht bekannt. "Er ist absolut beziehungsunfähig und gar nicht in der Lage, treu zu bleiben", gab Nora gegenüber Bild einen Hinweis dazu, wie die zukünftige Beziehung von Nico laufen könnte.

RTL / Frank J. Fastner Nico und Sarah, "Temptation Island"-Kandidaten 2023

Instagram / nico.legat Nico Legat, Mai 2022

RTL Siria Longo, "Temptation Island"-Verführerin

