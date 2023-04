Kein schlechtes Gewissen: "Temptation Island"-Nora gibt Gas

Da will wohl jemand den vergebenen Männern so richtig den Kopf verdrehen! Vor Kurzem startete die fünfte Staffel der Realityshow Temptation Island. Unter den Verführerinnen ist Nora Lob (34) ganz vorn mit dabei. Die Brünette ist dem ein oder anderem bereits aus der Bachelor-Staffel mit Niko Griesert (32) und der Dating-Show Love is King im Gedächtnis geblieben. Jetzt gibt Nora zu: Bei den Flirts mit vergebenen Männern würde sie definitiv in die Offensive gehen!

Im Interview mit Ramon Wagner, das auf YouTube veröffentlicht wurde, wird das selbsternannte "Supergirl" gefragt, wie sie dazu stehe, als Verführerin die Männer bewusst auf ihre Treue zu testen – ihre Antwort: "Ich hatte da kein schlechtes Gewissen [...]. Meine Einstellung war: zwei Wochen Partyurlaub und vier [...] Typen, mit denen ich Spaß haben werde."

Anders als in den vorherigen "Temptation Island"-Staffeln gab es in dieser vorab kein erstes Zusammentreffen der Verführerinnen und Pärchen, bevor es auf getrennten Wegen in die Villen ging. "Das sollten die immer so machen, weil dann war das Gewissen gar kein Thema mehr. Man hat gar keinen Bezug oder ein Bild zu den Frauen der Männer!", findet die 34-jährige Kandidatin.

RTL Adrian Loevenich und Nora Lob bei "Temptation Island"

Instagram / supergirl_nora Nora Lob, Reality-Star

Instagram / supergirl_nora Nora Lob, ehemalige Bachelor-Kandidatin

