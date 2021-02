Ein stattliches Schwangerschafts-Update von Sarah Knappik (34)! Die TV-Bekanntheit überraschte erst vor wenigen Wochen ganz Deutschland mit ihrer ersten Schwangerschaft, die sie weit bis in den fünften Monat vor der Öffentlichkeit versteckt hatte. Seitdem hält sie ihre Community auf dem Weg zur Geburt aber gerne via Social Media auf dem neuesten Stand. Auf einem aktuellen Foto präsentiert die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin nun ihren XXL-Bauch – der so groß ist, dass sie manche Teile ihres Körpers gar nicht mehr sehen kann.

Auf Instagram zeigt Sarah nun ihren Followern, wie riesig ihr Babybauch schon ist. "Wie die Zeit vergeht, ich kann meine Füße nicht mehr sehen", schreibt sie in dem neuen Bildbeitrag und gibt dazu an, dass sie mittlerweile schon im achten Monat der Schwangerschaft ist. Auf dem Schnappschuss ist Sarah ganz in Schwarz gekleidet und hält mit beiden Händen ihre schwangere Körpermitte, die wirklich nicht mehr zu übersehen ist.

Ihre Follower sind von diesem Anblick mehr als begeistert. "Mensch, da kann man ja zusehen, wie es wächst", oder "Die Schwangerschaft steht dir gut", lauten nur zwei der freudigen Kommentare, die den allgemeinen Tonus treffen.

Instagram / sarahknappik Sarah Knappik im Januar 2021

