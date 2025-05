Inszeniert? Sarah Knappik spekuliert über Leylas Ausraster

Sarah Knappik (38) hat eine gewagte Theorie: War der Ausraster von Leyla Lahouar (28) inszeniert, um vor der Hochzeit mit Mike Heiter (32) mediale Aufmerksamkeit zu generieren? Darüber spekuliert die Ex-GNTM-Kandidatin jetzt gemeinsam mit Rapperin Nura (36) in deren Podcast "Sendezeit mit Nura". Die Debatte um das Liebeschaos hielt Reality-Fans in den letzten Tagen gehörig auf Trab, nachdem sich Leyla unter Tränen an ihre Follower gewandt hatte: Sie klagte, Mike würde ihr auf einem Junggesellenabschied auf Ibiza fremdgehen. Inzwischen hat sich das verlobte Paar offenbar wieder zusammengerauft, doch Sarah kommt die Sache weiterhin komisch vor. "Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich kenne viele Insider", deutete sie geheimnisvoll an.

Nura zeigte sich jedoch skeptisch und erwiderte: "Aber warum sollte man sowas inszenieren? [...] Das wird ja für immer im Internet sein." Sie sprach damit aus, was sich wohl viele Fans fragen – warum sollten Promis mutwillig Negativschlagzeilen riskieren? Unabhängig davon, ob das Drama geplant war, stellte Nura klar: "Man sollte erst mal mit seinem Partner reden, bevor man das ins Internet stellt." Sarah gab zudem preis, dass sie gut mit Mikes Ex-Freundin Elena Miras (33) befreundet sei und sich daher offenbar schon privat mit dessen neuer Beziehung befasst habe. Sie schränkte jedoch ein, dass sie Mike und Leyla persönlich nie begegnet sei und sich daher mit einem endgültigen Urteil zurückhalte. Ihr abschließender Rat an das Paar: "Festigt erst mal eure Beziehung."

Sarah, bekannt aus der dritten Staffel von "Germany's Next Topmodel", machte sich in den vergangenen Jahren nicht nur als Model, sondern auch als Reality-TV-Persönlichkeit einen Namen. Nach ihrem überraschenden 8. Platz in der Show startete sie eine Karriere als Model für namhafte Marken wie Nintendo und den VfL Bochum. 2011 sorgte sie dann für Schlagzeilen, als sie am Dschungelcamp teilnahm und dort wegen ihrer Streitigkeiten mit Mitbewohnern und ihrer freiwilligen Aufgabe auffiel. Es folgten weitere Reality-Show-Engagements, unter anderem bei Promi Big Brother und Kampf der Realitystars. Doch auch musikalisch versuchte Sarah ihr Glück: Unter dem Namen Goldregen veröffentlichte sie 2016 den Song "Schwüm".

Instagram / leylalahouar Leyla Lahouar und Mike Heiter, Influencer

RTL / Stefan Gregorowius "Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden"-Kandidatin Sarah Knappik

