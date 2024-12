Dramatische Weihnachten: Bei Sarah Knappik kam der Notarzt

Eigentlich hatte sich die Ex-GNTM-Kandidatin Sarah Knappik (38) total auf Weihnachten gefreut. Doch heute meldet sie sich mit Horror-News aus dem Bett – eine Erkrankung macht der Blondine das Weihnachtsfest kaum erträglich. "Frohe Weihnacht. Heute Notarzteinsatz, ich habe einen richtig schweren Virus", schreibt die TV-Ikone in ihrer Instagram-Story. Am ersten Weihnachtsfeiertag musste bei ihr aufgrund von hohem Fieber der Notarzt gerufen werden.

Die Mutter wollte gern mit ihrer kleinen Tochter Marly Weihnachten feiern. "Ich bin gerade einfach megatraurig", teilt sie ihre Gefühlswelt mit den Followern. Ihr körperlicher Zustand scheint sehr kritisch, sie beschreibt, dass ihr alles wehtue und dass das Fieber sich auch nicht senken lasse. Auf dem Bild erkennt man einen Infusionsbeutel, der mit ihrem Arm verbunden ist. Diesen muss der Arzt zur schnellen Bekämpfung des Virus angebracht haben.

Dieses Jahr scheint die Reality-TV-Bekanntheit vom Pech verfolgt zu werden. Auch im Allstars-Dschungelcamp sorgte die Teilnehmerin dieses Jahr für einen Schock bei den Zuschauern. Als sie auf der typischen Pritsche im Camp saß, schrie sie plötzlich auf: "Ah, ich bin am Arsch! Aua, scheiße! [...] Mich hat irgendwas ganz Schlimmes jetzt gestochen und das tut höllisch weh." Auch dort mussten sofort die Notärzte kommen, Sarah schätzte aufgrund der Schmerzen sogar einen Skorpionbiss ein. Dann gaben die Experten eine Entwarnung: Die höllischen Schmerzen sollen von einem Bienenstich gewesen sein.

Instagram / sarahknappik Die Hände von Sarah Knappik und ihrem Baby

RTL Sarah Knappik im Allstars-Dschungelcamp 2024

