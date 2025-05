Schön ohne Filter: Sarah Knappik wehrt sich gegen Hater

Sarah Knappik (38) rechnet nun in ihrer Instagram-Story mit Hatern im Netz ab. Die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin schickt ihrer Community einen Guten-Morgen-Gruß der etwas anderen Art. "Für alle neidischen Tussis, die jetzt wieder meinen, ich hätte so viele Filter drauf. So sehe ich aus, wenn ich gerade aufgestanden bin. Ich bin ungeschminkt, habe mir nur ein bisschen die Lippen konturiert und Augenbrauenpuder aufgetragen. Ich habe kein Make-up drauf", schießt die Blondine.

Weiter betont Sarah, dass an ihrem Gesicht nicht nachgeholfen wurde: "So sieht mein Gesicht aus – vielleicht hat auch Doktor-Mutti damit zu tun. Hier ist kein Filter drauf. Ich sehe leider gut aus, ohne Schminke, ohne nichts, ohne Filter." Anscheinend wurde die TV-Bekanntheit in der Vergangenheit häufiger wegen der Nutzung von Social-Media-Filtern kritisiert. Kommentare, die sie sich in Zukunft wohl nicht mehr anhören möchte. "Vielen Dank für euren Hass und eure dummen Sprüche. So kann man auch mit 38 aussehen", sagt sie betont provokant.

Der Dschungelcamp-Star steht schon seit knapp 17 Jahren in der Öffentlichkeit. Hass im Netz ist für Sarah deswegen traurigerweise auch nichts Neues. Schon im Jahr 2021 äußerte sich die Reality-TV-Darstellerin öffentlich zu dem Thema. Nach der Geburt ihrer Tochter ließ sie sich impfen und litt danach an schweren Nebenwirkungen. Als sie berichtete, wegen der Symptome sogar den Notarzt gerufen zu haben, bekam sie neben Genesungswünschen nämlich auch einige negative Kommentare. "Ein großes 'Schämt euch!' an alle, die mir den Tod gewünscht haben. [...] Wie kann man so hasserfüllte Kommentare senden?", teilte sie danach klare Worte in einem Instagram-Beitrag.

Instagram / DIRC-b6i4aC Sarh Knappik, TV-Star

Instagram / sarahknappik Sarah Knappik im Februar 2024

