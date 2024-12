Nach Notarzteinsatz zu Weihnachten: So geht es Sarah Knappik

Sarah Knappik (38) hat sich nach einem dramatischen Notarzt-Einsatz über die Weihnachtsfeiertage erstmals bei ihren Fans gemeldet. Die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin teilte in ihrer Instagram-Story mit, dass sie fünf Tage lang mit hohem Fieber und starken Gliederschmerzen zu kämpfen gehabt habe. "Nach fünf Tagen sind wir heute endlich fieberfrei – das ist doch schon mal ein Fortschritt", berichtete sie erleichtert. Neben ihr scheint es auch weitere Mitglieder ihrer Familie getroffen zu haben, doch Details dazu verriet sie nicht. Das spontane Update aus dem Krankenlager gibt ihren Anhängern nun zumindest eine kleine Entwarnung.

Trotz ihres angeschlagenen Zustands zeigte Sarah, dass sie ihren Humor nicht verloren hat. In ihrer Instagram-Story postete sie ein ungeschöntes Foto von sich mit dunklen Augenringen und einem erschöpften Gesichtsausdruck. "Hier noch ein schönes Foto von mir", kommentierte sie das Bild mit einem Augenzwinkern. Gleichzeitig bedankte sie sich bei ihren Fans für die vielen Genesungswünsche, die sie während ihrer Krankheitsphase erhalten hat. Antworten könne sie aktuell jedoch kaum geben, da ihre Kräfte noch sehr eingeschränkt seien. Was genau für ein Virus sie erwischt hat, gab die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin nicht bekannt.

Seit Jahren ist Sarah nicht nur durch ihre TV-Auftritte, sondern auch als Persönlichkeit des öffentlichen Lebens bekannt. Besonders durch das Dschungelcamp erlangte sie Kultstatus beim Publikum. 2021 wurde die Social-Media-Bekanntheit Mutter einer Tochter, über die sie hin und wieder Einblicke auf ihren Kanälen gibt. Die Weihnachtsnotlage weckt bei ihren Fans sicher Mitgefühl, zeigt jedoch auch einmal mehr Sarahs Fähigkeit, in schwierigen Zeiten nicht den Humor zu verlieren. Ihre offene und selbstironische Art macht sie für viele zu einer Sympathieträgerin – auch wenn der Glamour im Krankenstand mal hinten anstehen muss.

Sarah Knappik, Realitystar

Sarah Knappik, Dschungel-Legende

