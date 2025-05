Klare Ansage: Sarah Knappik will Teil der GNTM-Jury werden

2008 stand Sarah Knappik (38) für Germany's Next Topmodel vor der Kamera. Gewonnen hat sie die Staffel nicht, konnte aber immerhin den achten Platz belegen. Im Interview mit Gala richtet der TV-Star nun scherzhaft ein paar Worte an GNTM-Chefin Heidi Klum (51). "Ich habe tatsächlich eine Einladung für das Finale bekommen. Gina-Lisa ist auch eingeladen und ich finde, liebe Heidi, es ist jetzt wirklich mal an der Zeit, dass Gina und ich zusammen in der Jury sitzen und auch mal die Models herausfordern", meint Sarah überzeugt. Sie und Gina-Lisa Lohfink (38) gelten heute noch als zwei der einprägsamsten Teilnehmerinnen der Show.

Das Reality-TV-Format hat in den 20 Jahren seit der ersten Staffel 2005 schon viele große Models hervorgebracht. Sarah selbst hat ihren Fokus in den vergangenen Jahren eher auf TV-Auftritte gelegt. So war sie zum Beispiel bei Kampf der Realitystars und auch im Dschungelcamp zu sehen. Doch GNTM scheint einen besonderen Platz in ihrem Herzen zu haben. "Wir werden nach den ganzen Jahren noch immer auf die Show angesprochen. Unsere Staffel war so prägend und hat mich auch total geprägt. Deswegen bin ich gerne noch ein Teil von 'Germany's Next Topmodel'. Das Format ist so schön und so hochwertig, das ist der Hammer", schildert Sarah im Interview mit dem Magazin weiter.

Abseits ihrer Zeit im Reality-TV hat sich die 38-Jährige eine recht große Community im Netz aufgebaut. Seit einigen Jahren lässt sie ihre Follower immer wieder an ihrem Alltag teilhaben – und scheut sich nicht, ihnen auch ganz private Einblicke zu geben. Allerdings muss sie sich durch die viele Aufmerksamkeit auch immer wieder gemeine Kommentare über ihren Körper anhören. Erst im März ließ sie sich deshalb durch einen kosmetischen Eingriff ihr Doppelkinn entfernen. "Die Leute sagen mir immer: 'Du hast was mit der Schilddrüse.' Es nervt mich so enorm. Es geht mir so auf den Geist", erklärte sie damals auf ihrem Instagram-Account.

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius "Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden"-Kandidatin Sarah Knappik

Anzeige Anzeige

Instagram / DIRC-b6i4aC Sarh Knappik, TV-Star

Anzeige Anzeige