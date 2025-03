"Speckhals": Sarah Knappik unterzieht sich Beauty-Behandlung

Sarah Knappik (38) nimmt ihre Fans in den unterschiedlichsten Lebenslagen mit – auch zum Schönheitsdoktor! Aber was lässt die einstige GNTM-Bekanntheit an sich machen? "Ich werde mir jetzt hier mein Doppelkinn wegmachen lassen", berichtet sie auf Instagram. Offenbar stören Sarah vor allem die Kommentare anderer Menschen, denn sie führt weiter aus: "Die Leute sagen mir immer: 'Du hast was mit der Schilddrüse.' Es nervt mich so enorm. Es geht mir so auf den Geist."

Narben wird Sarah durch den Beauty-Eingriff wohl nicht bekommen. Denn die Methode, mit der ihr Doppelkinn bearbeitet wird, kommt ganz ohne Schnitte und Injektionen aus. Das freut die 38-Jährige noch einmal mehr: "Ich habe einfach einen Speckhals und der kommt jetzt weg." Schmerzen habe sie während der Therapie nicht gehabt und auch der Sofort-Effekt sei bei Sarah direkt eingetreten. Ihr Resümee? Durchweg positiv: "Da kann mir keiner mehr sagen: 'Du hast Ringe am Hals, ein Doppelkinn.' Das ist weg."

Über Sarahs Körper wurde in der Vergangenheit bereits mehrfach geurteilt. Seit ihrer Teilnahme an "Germany's Next Topmodel" im Jahr 2008 hat sich die Blondine äußerlich stark verändert. Über 20 Kilogramm soll sie nach eigenen Angaben zugelegt haben. Doch für Sarah bedeutet diese Zahl nichts Schlechtes. Während ihrer Zeit im Allstars-Dschungelcamp betonte sie zufrieden: "Ich fühle mich viel wohler als früher. Ich sehe anders aus, das ist okay, aber ich bin in meiner Person angekommen."

RTL 2 Sarah Knappik bei "Kampf der Realitystars"

RTL Sarah Knappik, Allstars-Dschungelcamp-Teilnehmerin

