Das gab's noch nie beim Bachelor! Niko Griesert (30) ist gerade auf der Suche nach seiner Traumfrau und verteilt fleißig seine Rosen an die Damen, die dafür infrage kommen. Eine von ihnen schien allerdings mehr Interesse an einem anderen Mann als an Niko zu haben. Kim-Denise (23) fand zwar ihre große Liebe in der Sendung – allerdings in einem der Shuttle-Fahrer, der die Frauen zu ihren Dates fuhr.

Wie Bild jetzt berichtete, steckte einer der Fahrer namens Willi der Blondine während der Dreharbeiten seine Nummer zu. Dass die 23-Jährige ebenfalls nicht abgeneigt von dem unbekannten Mann war, ist offensichtlich: Denn noch vor der Ausstrahlung der Show kamen die beiden zusammen! "Beide haben sich getroffen und sind nun ein Paar", offenbarte ein Insider. Niko soll von alldem nichts gewusst haben.

Der Sender äußerte sich bereits zu den Neuigkeiten und wünschte der "Bachelor"-Kandidatin und ihrem neuen Freund alles Gute. "Die Frauen haben sich beworben, um den Bachelor kennenzulernen und sich zu verlieben. Wenn es eine Frau oder mehrere Frauen gibt, die kein Interesse am Bachelor hat/haben, dann steht es ihr/ihnen natürlich frei, sich anderweitig umzusehen", stellte RTL klar.

